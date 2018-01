später lesen Kolumne Modernisierung hat ihre Grenzen Teilen

Wenn Vermieter das vermietete Haus oder die vermietete Wohnung modernisieren wollen, muss dies grundsätzlich geduldet werden. Die Miete darf der Vermieter nach Abschluss der Modernisierungsmaßnahme erhöhen. Dem hat der Bundesgerichtshof in seiner jüngsten Entscheidung (BGH VIII ZR 28 I 17) jetzt einen Riegel vorgeschoben. In dem Fall hatte eine Entwicklungsgesellschaft vor fünf Jahren 14 ältere Siedlungshäuser erworben. Dann schickte sie dem Mieter eines Reihenhauses eine neuneinhalb Seiten lange, engbeschriebene Modemisierungsankündigung: Die geplanten Maßnahmen umfassten unter anderem die Anbringung einer Wärmedämmung an der Fassade, am Dach und an der Bodenplatte, die Veränderung des Zuschnitts der Wohnräume und des Bades, den Einbau einer neuen Etagenheizung, den Ausbau der Sanitärobjekte, die Errichtung eines Wintergartens mit Durchbruch zur neu entstehenden Wohnküche, die Herstellung einer Terrasse, den Abriss eines Anbäus an der Gartenseite des Hauses und die Einbringung einer neuen Treppe. Infolge der Modernisierung sollte die Miete von 463,62 Euro auf 2149,99 Euro monatlich erhöht werden.