Internet : Schwaches Internet: Das sollten Sie wissen

Trier Wenn das Internet zu langsam ist, zehrt das an den Nerven der Verbraucher. Hier die Fragen unserer Leser aus der Region und unserer Telefonaktion, die ihnen dazu auf den Nägeln brennen.

Maximilian Heitkämper, Fachbereichsleiter Digitales und Verbraucherrecht der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz: Ja, es macht einen Unterschied. Wollen Sie nur grob, für Sie selbst, überprüfen, ob bei Ihrem heimischen Internetanschluss auch die gebuchte Internetgeschwindigkeit ankommt, dann können Sie die Messung bedenkenlos über den Internetbrowser durchführen. Stellen Sie eine deutliche Abweichung fest und möchten Sie gegen Ihren Internetanbieter vorgehen, so benötigen Sie die Desktop-App, um rechtssichere Messungen durchführen zu können. Hintergrund ist: Die Desktop-App misst präziser. Bevor Sie eine rechtssichere Messung starten, mit der Sie später auch einen starken Beweis gegen den Anbieter haben, sollten Sie die genauen Vorgaben und Bedienungsanweisungen der Bundesnetzagentur durchlesen. Sie finden Sie auf folgender Seite: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Verbraucher/Breitbandmessung/Breitbandmessung-node.html Bei Unklarheiten und Rückfragen können Sie sich an die Bundesnetzagentur oder an die Technik-Beratung der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz wenden: telekommunikation@vz-rlp.de