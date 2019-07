Mietrecht : Der Balkon im Sommer

Ludwigshafen Wie Mieter ihn nutzen dürfen und was sie bei der Dekoration beachten müssen.

() Ob Trocknen der Wäsche, Hobbygärtnern, Grillen mit Freunden, Anbringen der Sat-Antenne oder Zigarettenpause: Balkone oder Terrassen sind bei Mietern sehr beliebt. Beides zählt zum Wohnraum; die Nutzung ist für Mieter also mit ähnlichen Rechten und Pflichten wie in den eigenen vier Wänden verbunden. Darauf weist der Verband der Immobilienverwalter Rheinland-Pfalz/Saarland in Ludwigshafen hin.