Expertentipps Gewürze für Glühwein erraten

Das dritte Gewürz schließlich stammt ebenfalls von einem immergrünen Baum, der in den Tropen Südwest-Chinas und Nordost-Vietnams beheimatet ist. Die Konzentration des geschmacksgebenden ätherischen Öls Anethol ist in den noch unreifen Früchten am höchsten, und zwar in der Fruchtwand. Wegen der hübschen Form der Samenstände verwendet man es auch gerne in der adventlichen Floristik. Fixieren lassen sich die kleinen braunen Sterne an Adventskränzen und auf Gestecken mit Gold- oder Silberdraht.