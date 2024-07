Tipps vom Gartenprofi Die Farbe Orange versprüht Vitalität

In der Gestaltung nutzt man die Stimmung von Orange gerne zur Belebung. Steht der Ton doch zwischen Rot und Gelb, also geradewegs zwischen extremer Vitalität und brillianter Leuchtkraft. Manchem ist das zu riskant. Grelle Töne lassen sich nicht so leicht einbetten wie sanfte Pastelltöne, mit denen man nicht viel verkehrt machen kann. „Aber keine Sorge“, versicherte mir eine holländische Gestalterin kürzlich. Selbst wenn’s schief gehen sollte und man bei einer Farbkombination mit Orange daneben liegt, habe das den Vorteil der Erkenntnis. Das ist dann vielleicht wie beim versemmelten Fußballspiel. Das nächste Mal werden die gleichen Fehler nicht wieder passieren.