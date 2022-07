Gesundheitstipps : Was Sie schon immer über Spiralen wissen wollten (sollten)

Bereits vor über tausend Jahren war in den Karawansereien der Seidenstraße bekannt, wenn man den Kamelen Kieselsteinchen in die Gebärmutter brachte, wurden sie nicht trächtig. Die Versuche beim Menschen scheiterten kläglich, da Ignatius Semmelweis, Louis Pasteur und Robert Koch erst noch das Vorhandensein, die Wirkung und Vermeidung von Bakterien erfinden sollten: aufsteigende Infektionen über die Gebärmutter, Eileiter bis zur Bauchfellentzündung endeten häufig tödlich.

Die Entzündung war (und ist es im Volksmund immer noch) eines der Haupt-Probleme, sodass man in so manchem Lehrbuch noch lesen kann, dass Spiralen nur bei Frauen erlaubt seien, die ihre Familienplanung abgeschlossen hätten, da durch eine abgeheilte Eileiterentzündung die Eileiter verschlossen wären und eine Schwangerschaft auf normalem Weg nicht mehr zustand käme. Durch umfangreiche Untersuchungen weiß man, dass nicht die Spirale, sondern der häufig wechselnde Sexualpartner das Problem ist. Die Hauptwirkung der Spirale ist eine lokale, symptomfreie, nicht bakterielle und damit nicht infektiöse Entzündung in der Gebärmutterschleimhaut (Fremdkörperreaktion). In diesem Milieu fühlt sich eine befruchtete Eizelle (Zygote) nicht wohl und nistet sich nicht ein. Es kann also sehr wohl zu einer Befruchtung kommen, bei der Ei und Samenzellen eine Zygote bilden, aber nicht zu einer Einnistung und damit nicht zu einer Schwangerschaft. Demnach macht man mit einer Spirale keine „Früh-Abtreibung“, sondern eine „Interzeption“, bei der eine Befruchtung stattgefunden haben kann, aber keine Schwangerschaft. Wir gehen davon aus, dass im „normalen Leben“ auf 10 festgestellte Schwangerschaften auch ohne Spiralen ebenso viele Interzeptionen stattfinden, also eine Befruchtung, aber keine Schwangerschaft, was man üblicherweise kaum bemerkt, nur z.B. durch eine verzögerte Blutung oder etwas stärkere Blutung.