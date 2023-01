Ernährung : Was taugt die Low-Carb-Diät?

Was taugt die Low-Carb-Diät?

Zum Jahresbeginn haben viele Menschen den Vorsatz, Gewicht zu verlieren. Die Low-Carb-Diät ist eine äußerst beliebte Methode dafür. Doch was steckt dahinter und lässt sich damit wirklich langfristig abnehmen?

Hinzu kommt, dass einige langkettigen Kohlenhydrate äußerst wichtig für eine vollwertige Ernährung sind. Sie machen lange satt und versorgen unseren Körper mit Energie. Sie stecken beispielsweise in Vollkornprodukten und sind reich an Mineralstoffen und wertvollem Eiweiß. Kurzkettige Kohlenhydrate hingegen, wie etwa Zucker, sind zum Beispiel in Süßigkeiten oder Weißbrot zu finden. Auf sie kann ganz getrost verzichtet werden, da sie den Heißhunger eher anstacheln können. Eine moderat kohlenhydratreduzierte Diät ist eine Möglichkeit, um Gewicht zu verlieren. Von einem übermäßigen Verzehr von tierischen Lebensmitteln ist aus gesundheitlichen und ökologischen Gründen eher abzuraten.