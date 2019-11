Gartenkolumne : Herbstlaub sinnvoll nutzen

Wohin mit dem vielen Herbstlaub? Unsere Gartenkolumnistin gibt Tipps, um der raschelnden Blattflut gerecht zu werden.

Da ich keinen Schredder besitze, nehme ich auf befestigten Wegen mit hohem Laubaufkommen den Rasenmäher. Das zerkleinerte Laub verteile ich anschließend in den Staudenbeeten. Bleibt was übrig, landet das gut zersetzbare Herbstlaub auf dem Kompost. Die für Regenwürmer schmackhafteste Variante besteht übrigens aus Rasenschnitt-Herbstlaub-Geschnetzeltem. Deshalb sammle ich auch den Blattsegen auf dem Rasen mit dem Rasenmäher beim letzten Grasschnitt mit ein.

Zusammengerechtes Laub eignet sich als Isoliermaterial für empfindliche Pflanzen. Idealerweise sammelt man es an einem sonnigen Herbsttag ein. Knistertrocken füllt es Zwischenräume aller Art. So stelle ich beispielsweise die Funkien im Topf in eine Kiste und schütze sie mit dem Laub vor starken Temperaturschwankungen.