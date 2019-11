Gartenkolumne : Heute mal philosophisch

Wenn man an einem stürmischen Herbsttag drinnen sitzen muss, kann man schon mal nachdenklich werden.

Wie die Bäume schwanken! Ob sie dem Wind standhalten? Permanente Böen können ein Gehölz ja ganz schön klein halten. So formt ständiger Luftzug die einseitig geföhnten Weißdorne an der See, die knorrigen Bergkiefern auf windexponierten Gebirgskuppen oder die Krüppelbirken im Hohen Venn. Der gedrungene Wuchs ist eine Reaktion auf einen immer wiederkehrenden Reiz. Aus stämmigen Riesen werden untersetzte Zwerge. Eine großartige Leistung. Taktisch klug. In Sachen Anpassung könnte man sich glatt ein Beispiel an den grünen Geschöpfen nehmen. Wie oft bläst einem selbst Gegenwind ins Gesicht. Und wie reagiert man: Dreht um, räumt das Feld, verkriecht sich hinterm Ofenrohr. Die Strategie „der Klügere gibt nach“ kann aber auch anders aussehen. Denn was macht das Gehölz? Aktiviert bestimmte Abschnitte in seinem Erbgut und stellt den Bauplan um. Wächst einfach ein Stück weniger weit in den Himmel, und behauptet seinen Platz.