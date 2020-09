Umwelt : Paradiese für die Artenvielfalt

Trier Streuobstwiesen – regionaltypisch und ökologisch wertvoll. Der Nabu gibt in der Serie „Zurück zur Natur“ Tipps, was TV-Leser für Streuobstwiesen tun können.

Bäume schneiden! Der richtige Schnitt und vor allem die Entfernung der Misteln sind extrem wichtig für den Erhalt von Obstbäumen. Höhlen und Spalten sollten dabei als Lebens- und Bruträume bestehen bleiben. „Ökologisch ist es sinnvoll, geringe Anteile an feinem Totholz und hohe Anteile an armdickem Kronentotholz in den Bäumen zu lassen“, erklärt Albert.