Bildung : Berufs- und Studienwahl: Online und von zuhause aus

Trier () Kein Schulbesuch und eingeschränkte Kontakte zu Altersgenossen in Zeiten der Corona-Krise: Jugendliche, die aufgrund der aktuellen Sicherheitsvorkehrungen zuhause bleiben müssen, können die Zeit nutzen und sich mit den wichtigen Fragen der Berufs- und Studienwahl auseinandersetzen.

Was soll ich später einmal werden? Welcher Beruf macht mir Spaß? Was kann ich in diesem Beruf verdienen? Bei diesen Fragen bietet die Bundesagentur für Arbeit (BA) ein breites Portfolio an Online-Angeboten und hilft, einen passenden Ausbildungs- oder Studienplatz zu finden.