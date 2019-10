Lebensmittel : Vortrag: Wann Verpackungen sein müssen

Trier () Der Großteil der Lebensmittel wird heutzutage verpackt eingekauft. Ob Glas, Metall, Karton oder Plastik, die Verpackungs-Welt ist vielfältig. Die Hüllen schützen nicht nur bei Lagerung und Transport, sondern bieten auch viel Platz für Werbung und Information.

Einige sind sogar intelligent und aktiv. Doch was verbirgt sich hinter diesen Eigenschaften, und sind wirklich alle Verpackungen unbedenklich?

Im Vortrag „Lebensmittel schön verpackt – Um jeden Preis?“ am Dienstag, 29. Oktober, 15 Uhr, in den Räumen der Verbraucherzentrale in Trier, Fleischstraße 77, erfahren Verbraucher nicht nur etwas über die Vor- und Nachteile verschiedener Verpackungsmaterialien. Die Expertin gibt auch Tipps, worauf es beim Einkauf und der Lagerung im Haushalt ankommt, um gesundheitliche Risiken und Verpackungsmüll zu minimieren. Die Teilnahme ist kostenfrei.