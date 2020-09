TV-Telefonaktion : Damit Kinder wieder gerne in die Schule gehen

Trier Nachgefragt: Experten beantworteten Leserfragen am TV-Telefon.

Carmen Löwen, Sozialpädagogin in der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle der Diakonie in Traben-Trarbach: Schauen Sie genau hin: Gab es zu Hause ein einschneidendes Erlebnis? Oft steckt Trennungsangst dahinter. Was passiert mit dem Vater, wenn das Kind in der Schule bleibt? Was passiert mit dem Kind, wenn der Vater nicht verfügbar ist? Sprechen Sie mit den Lehrern, vielleicht gibt es doch etwas in der Schule, von dem Ihr Kind nichts erzählt. Gerade in der „Corona-Zeit“ gibt es wenige Möglichkeiten für Eltern, ihr Kind bis in den Klassenraum zu begleiten. Vielleicht kann Schulsozialarbeit vor Ort helfen, um den Übergang zu erleichtern. Da Grundschüler noch positiv auf Belohnungssysteme ansprechen, kann man auch mit den Interessen der Kinder arbeiten. Belohnen Sie ihr Kind mit Kleinigkeiten, die nicht alltäglich, aber besonders sind.