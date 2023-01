Telefonaktion : Wenn der Trennungsschmerz alles andere lähmt

Trier Nachgefragt: Zwei Expertinnen gaben TV-Leserinnen und -Lesern Tipps.

Nicht jede Ehe, Partnerschaft oder Freundschaft hält ein Leben lang. Und die Trennung ist für viele eine Erfahrung, die nur schwer zu bewältigen ist. Der Rat von Experten kann in einer solchen Situation sehr hilfreich sein. Hier eine Auswahl an Fragen und Antworten:

Unsere Kinder sind 13 und 8 Jahre alt und die Älteste möchte nun zum Vater ziehen, weil wir oft Streit haben. Was ist der richtige Weg?

Prieß: Manchmal ändern Kinder in unterschiedlichen Alters- und Entwicklungsstufen ihre Meinung, wo sie leben wollen. Es muss nichts mit der Beziehung zum Elternteil zu tun haben, bei dem sie gerade leben. Wenn Sie sich nicht einigen können, kann ein Beratungsgespräch beim Jugendamt oder bei einer Beratungsstelle helfen. Wenn hier keine Lösung gefunden wird, kann das Familiengericht eingeschaltet werden.

Prieß: Ja, Eltern haben sogar einen Rechtsanspruch auf kostenlose Beratung. Dort können sie in einem Einzel- oder Elterngespräch wichtige Ratschläge für das Miteinander nach einer Trennung und Scheidung erhalten.

Wir sind seit drei Jahren zusammen, nicht verheiratet und haben eine gemeinsame Tochter. Seit der Geburt des Kindes vor zwei Jahren ist es sehr schwierig in unserer Beziehung, es gibt viel Streit, meine Partnerin drangsaliert mich. Ich weiß nicht weiter.

Prieß: Eine Paarberatung kann helfen, Schwierigkaeiten zu klären. Wenn Ihre Partnerin dazu nicht bereit ist, können Sie sich auch allein beraten lassen, zum Beispiel in einer Lebensberatungsstelle. Wenn Eltern viel miteinander streiten, belastet das nicht nur die Eltern selbst, sondern viel mehr auch die Kinder, die von den Konflikten und Streitereien oftmals betroffen sind. Kinder können mit Auffälligkeiten reagieren, wenn sie erleben, dass die Beziehung ihrer Eltern von Streit geprägt ist.

Hildegard Basten, Diplom-Sozialarbeiterin (FH) bei der Lebensberatungsstelle des Bistums Trier in Trier: Es gehört dazu, traurig zu sein. Haben Sie Geduld mit sich und der neuen Lebenssituation. Wichtig ist, dass Sie trotz der Traurigkeit und Enttäuschung nicht schlecht über den anderen Elternteil sprechen Und holen Sie sich Unterstützung, bei Freunden, in der Familie, in Beratungsstellen oder bei einem Therapeuten.