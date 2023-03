Trier Tabuthema Kontaktabbruch: Was Expertinnen raten

Papanastasiou: Wichtig ist, den Kontaktabbruch erst einmal zu respektieren. Nähe und Abstand müssen in einer gesunden Eltern-Kind-Beziehung möglich sein. Es geht dabei darum, die Bedürfnisse des Kindes ernst zu nehmen. Denn wenn Sie das nicht akzeptieren, könnte die Kluft noch größer werden. Eine Annäherung könnte so aussehen, dass Sie immer wieder zum Geburtstag oder zu Weihnachten eine Karte schicken. So signalisieren Sie, dass Sie an Ihre Tochter denken und dass die Tür immer offen bleibt - wir sind für dich da, wenn du uns brauchst. In den seltensten Fällen bleibt ein Kontaktabbruch für immer bestehen. Häufig sind es Phasen.