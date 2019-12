Mietrechtstipp : Kündigung bei Zahlungsverzug?

Eine gelegentliche Zahlungsunpünktlichkeit, also die viermalige verspätete Mietzahlung, ist keine erhebliche Pflichtverletzung, die eine fristlose Kündigung des Mietverhältnisses rechtfertigt.

In derartigen Fällen begründet die um nur wenige Tage verspätete Zahlung des Mieters auch kein berechtigtes Interesse des Vermieters an einer ordentlichen Kündigung mit Kündigungsfrist, entschied das Berliner Kammergericht (KG 8 U 132/18).

Hier hatte die Vermieterin den Mieter am 18. Januar abgemahnt, weil der die Dezember-Miete erst am 7. Dezember und die Januar-Miete am 13. Januar angewiesen hatte. Nach der Abmahnung zahlte der Mieter die Februar-Miete am 9. Februar und die März-Miete am 6. März. Die Vermieterin kündigte.