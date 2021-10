Kolumne Mietrechtstipp : Mülllager als Grund zur Kündigung

Stellt der Vermieter fest, dass der Mieter seines Hauses dort den gesamten Keller, die Treppe und gegebenenfalls auch noch das Grundstück vor dem Eingangsbereich mit Unrat und Müll vollgestellt hat, fragte er sich, wie er dem begegnen kann.

Wenn er das Mietverhältnis beenden will, so muss er den Mieter zunächst durch eine Abmahnung klar zu verstehen gegeben, dass er mit dem derzeitigen Zustand nicht einverstanden ist, dass er ihm eine angemessene Frist setzt, diesen Zustand abzustellen. Weiterhin muss er dem Mieter klarmachen, dass, wenn diese Abhilfefrist verstreicht, ohne dass eine Beseitigung der abgelagerten Gegenstände stattgefunden hat, der Mieter mit vertraglichen Konsequenzen rechnen muss. Idealerweise spricht er dabei aus, dass der Mieter eine Kündigung zu erwarten hat. Dann ist der Mieter gewarnt. Eine Kündigung kommt aber selbst in diesem Fall nur dann infrage, wenn nicht nur das äußere Erscheinungsbild beeinträchtigt ist, sondern auch Gefahr für die Bausubstanz besteht, sei es durch auslaufende Flüssigkeiten, herumliegende Lebensmittelreste, die Ungeziefer wie Ratten oder Mäuse in großem Maße anziehen. Es gilt nämlich der Grundsatz, dass der Mieter während der Mietzeit mit der Mietsache nach seinem eigenen Belieben verfahren kann. Erst wenn eine Gefahr für die Bausubstanz besteht oder aber sein Verhalten eine darüber hinausgehende Außenwirkung hat, wie etwa Sicherheitsrisiken (Brandschutz) für die Nachbarschaft, sind weitere Maßnahmen möglich.