Wetter in RLP : Überflutungsgefahr: Bis zu 50 Liter Regen binnen 24 Stunden und kaum noch 15 Grad

Bis zu 50 Liter Regen binnen 24 Stunden - der Mittwoch wird extrem nass. Am Wochenende werden stellenweise kaum noch 15 Grad gemessen. Und im Süden spricht der Wetterexperte schon von Wintereinbruch. Die Wetteraussichten für die kommenden Tage.

Gestern wurden in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz bis zu 27 Grad gemessen, heute kann es am Oberrhein nochmal etwas wärmer werden. Zum Abend und in der Nacht bildet sich dann aber eine markante Luftmassengrenze mitten über Deutschland aus und die hat es in sich. Sie bringt stellenweise bis zu 50 Liter Regen und das in nur 24 Stunden. Regional drohen Überschwemmungen. Keller können volllaufen, Straßen überflutet werden. In den Regen sind auch noch Gewitter mit Starkregen eingelagert. Es gibt quasi das volle Programm. Danach stürzen die Temperaturen in den Keller, sagt Wetterexperte Dominik Jung. Am nächsten Wochenende sind selbst am Tag in einigen Regionen kaum mehr als 15 Grad zu erwarten und nachts sinken die Werte auf unter 10, teilweise auch unter 5 Grad. Das ist ein Absturz in den Voll-Herbst bzw. regional sogar in den Frühwinter.