Sicherheit : Betrug auf WhatsApp: Was passiert, wenn sie das gefälschte Milka-Gewinnspiel anklicken?

Betrug auf WhatsApp: Was passiert, wenn sie das gefälschte Milka-Gewinnspiel anklicken?

Schon wieder geht auf WhatsApp eine gefährliche Nachricht um. Sie wirbt mit einem verlockenden Gewinnspiel, doch es steckt nichts Gutes dahinter.

Es ist nicht das erste Mal, dass Betrüger eine WhatsApp-Nachricht im Namen der Firma Milka in Umlauf bringen. Dieses Mal haben sie Halloween zum Anlass genommen und versprechen eine tolle Gewinnchance. Einen kostenlosen Geschenkkorb soll man bei der Teilnahme an einem Gewinnspiel erhalten können. Dafür sollen die arglosen Nutzer natürlich auf den Link klicken, den sie in der Nachricht finden. Aber auch wenn Sie auf den ersten Blick vielleicht nichts Böses ahnt, sollten Sie die Finger davon lassen.