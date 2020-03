Gesundheit : Was tun, wenn der Kinderwunsch unerfüllt ist

Trier Antworten der TV-Experten zur Telefonaktion.

Dr. Mohsen Satari, Facharzt für Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin in der Praxisklinik Trier: Auch bei der künstlichen Befruchtung ist es altersabhängig, ob Sie schwanger werden oder nicht. Sind Sie jünger als 32 Jahre, liegt die Wahrscheinlichkeit pro Behandlung bei über 50 Prozent. Je älter Sie sind, desto schlechter stehen die Chancen, schwanger zu werden. Auch bei einer geringen Anzahl an Spermien, ist die Wahrscheinlichkeit groß, schwanger zu werden. In 20 Prozent kommt es zu Fehlgeburten. In Trier werden pro Jahr nach künstlicher Befruchtung mehr als 300 Kinder geboren.