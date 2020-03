Serie „Mein schöner Garten“ : Wie auch Anbauneulinge und Vielbeschäftigte im Garten Erfolge erzielen

Info

Auch Ihr Garten ist ein Traum?

Ihr kleines grünes Reich ist sehenswert? Dann mailen Sie uns Fotos aus Ihren Gärten. Zum Abschluss unserer Serie „Mein schöner Garten“ würden wir sie gerne zeigen – in der Zeitung wie in unseren Online-Portalen. Wir freuen uns auf Ihre Gartenimpressionen. Mailen Sie Ihre Fotos bitte an folgende Adresse: Garten@sz-sb.de.