Garten : Wie Bäume kommunizieren

Was sagst du? brüllt jemand in sein Handy, „der Empfang ist schlecht“. Funkloch! Irgendwo anders auf der Welt surft jemand im World Wide Web, tippt einen Suchbegriff ein und klickt auf die angezeigte Seite.

Wie Bäume leben, ihren Abfall entsorgen, sich gegen Feinde verteidigen, ist wirklich spannend. Beispiel gefällig: „Falls eine Giraffe an den Akazienblättern frisst, gibt der Baum gasförmiges Ethylen ab. Die in Windrichtung stehenden Akazien spülen daraufhin ungenießbare Tannine in die Blätter“. Nun ist es nur so, dass sich Giraffen nicht ewig verhohnepipeln lassen. Die Paarhufer mit dem langen Hals haben gelernt, gegen den Wind zu fressen. Woher ich das weiß? Aus einem wahren Schatz an Wissen über die Biologie, Kultur und Geschichte der Bäume. In dem kürzlich erschienenen Buch „Bäume“ geht es nicht nur um exotische Spezies. Auch Arten unserer gemäßigten Zone werden schulbuchartig besprochen. So wie der frisch gekürte Baum des Jahres 2023 – die Moorbirke. Sie ist die am weitesten verbreitete Art in Nord- und Mitteleuropa. Ja ich weiß, dass manche Gartenbesitzer schimpfen wie der Handytelefonierer im Funkloch: „Die macht nur Dreck“ oder im Internet unter „Pollenflug und Allergie“ googeln. Aber es gibt auch eine Menge Interessantes über eine der faszinierendsten Pionierbaumarten – zum Beispiel unter www. baum-des-jahres.de.