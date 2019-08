Verbraucher : Vortrag zu E-Auto und Sonnenstrom

Trier () Lohnt sich eine Photovoltaikanlage, und inwiefern kann der Strom optimal genutzt werden? Zunehmend geht es auch um die Möglichkeit, die Batterie eines eigenen Elektroautos mit Sonnenstrom zu laden.

Der Vortrag „Wie kommt die Sonne in den Tank?“ am Donnerstag, 12. September, 18 Uhr, der Verbraucherberatung Trier, Fleischstraße 77, setzt hier an: Dieter Kontor, Honorarenergieberater der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, beleuchtet das Zusammenspiel zwischen Photovoltaikanlage und E-Auto.