Garten : Efeu bringt ein wenig Farbe in den Winter

Trier Auch der TV-Garten im Dezember hat seine grünen Seiten.

Efeu kommt zum Vorschein, wenn es draußen grau und trist wird. Und dabei muss man nicht an die Erkältungszeit denken, in der Efeupräparate als hustenstillendes Mittel in den Apotheken Hochkonjunktur haben. Die alte Heilpflanze (Extra) erfüllt in der Adventszeit einen festlichen Zweck. Die langen Efeuranken eignen sich aufgrund ihrer Biegsamkeit hervorragend als Grundlage einer Girlande. Besser als bei einem Kokosstrick lässt sich verschiedenes Tannengrün und Beerenschmuck mit Bindedraht um die Efeuranke winden. Oftmals entspringen mehrere Ranken einem Trieb. Schneidet man sie am verholzenden Teil ab, hat man gleich einen üppigeren Rohling. Die dekorativ gelappten Efeublätter integriert man in den Girlandenschmuck. Die bandförmigen Ornamente schmücken Hauseingänge oder Fenster. Man legt sie über Balkongeländer oder schlingt sie um Vasen und andere Gefäße. Wo Stützpfeiler und Stehlen in die Höhe ragen, verziert eine spiralförmig gewundene Weihnachtsgirlande die Vertikale.