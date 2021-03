Soziales : Kindesumgang in Zeiten von Corona

Die Corona-Pandemie stellt auch das Familienrecht vor große Herausforderungen. Wie wirkt sich die gegenwärtige Situation auf getrennt lebende Eltern mit minderjährigen Kindern aus und was sollten diese beachten?

Sowohl Vater als auch Mutter sind zum Umgang mit ihrem Kind berechtigt und verpflichtet, wobei sich Art und Umfang des Umgangs in rechtlicher Hinsicht allein am Kindeswohl orientieren. Auch der Elternteil, bei dem das Kind nicht seinen Lebensmittelpunkt hat, kann Kontakt zu seinem Kind einfordern. Finden die Eltern keinen Konsens, so bieten Beratungsstellen sowie Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Hilfe, eine einvernehmliche Lösung zu erzielen. Notfalls muss das Familiengericht angerufen werden. Bestehen bereits Umgangsregelungen, kann die Pandemie eine Abänderung erforderlich werden lassen. Eine Corona-Erkrankung des Kindes stellt nicht zwangsläufig einen Grund für die Absage eines Umgangskontaktes dar, denn der zum Umgang berechtigte Elternteil kann das Kind ebenso pflegen und versorgen wie der andere Elternteil. Ist ein Elternteil erkrankt oder in Quarantäne, dürften Umgänge in dieser Zeit in der Regel aufgrund des gesundheitlichen Risikos dem Kindeswohl widersprechen. Eine freiwillige Quarantäne darf allerdings keinesfalls für Umgangsvereitelungen benutzt werden. Bei ausgefallenen Umgangskontakten besteht wie immer die Möglichkeit, diese nachzuholen oder Ersatz durch Video-Konferenzen etc. zu schaffen.