TV-Telefonaktion : Trauer: „Wann kommt Oma zurück?“

Trier Zwei Expertinnen beantworteten Leserfragen am TV-Telefon.

Bettina Jondral, Diplom-Sozialpädagogin der Lebensberatung der Diakonie in Traben-Trarbach/Wolf.: Es ist schmerzlich einen lieben Menschen zu verlieren. Wichtig ist für Sie, dass Sie sich in der Akutphase nicht allein mit der Trauer bleiben. Überlegen Sie, wen Sie um Unterstützung bitten könnten. Gibt es jemanden in der Familie oder im Freundeskreis? In manchen Gemeinden gibt es Trauercafés oder Selbsthilfegruppen, Trauerberater bieten Einzelgespräche an. Ob zurzeit Treffen stattfinden oder ob es zumindest die Möglichkeit gibt, mit Menschen, die in einer gleichen Situation sind, zu telefonieren, können Sie bei entsprechenden Anlaufstellen erfragen. Zusätzlich hilfreich kann auch ein Buch sein. „Es wird wieder schön, aber anders“ richtet sich an verwitwete Frauen