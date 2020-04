Ernährungskolumne : Küchenkräuter auf der Fensterbank

Nun ist der Frühling endlich da. Wie jedes Jahr kann man es kaum erwarten: Die Vorfreude ist groß auf den Genuss von frühlingsfrischem Gemüse wie Kohlrabi, Spargel oder Salate. Doch Gemach – die Erntezeit für diese heimischen Sorten lässt noch auf sich warten.

Wildkräuter wie Löwenzahn, Vogelmiere, Giersch oder Gänseblümchen hingegen recken in warmen Gegenden bereits die ersten Triebe aus der Erde. Sogar Küchenkräuter, die den Winter überstanden haben, sprießen mancherorts bereits zart in Beet oder Blumentopf. Mutter Natur macht sich bereit für die Saison und steht in den Startlöchern. Zeit also, sich einen eigenen, kleinen Kräutergarten anzulegen.