Gesundheits-Kolumne : Die Fettleber des Menschen!

Dr. Jörg Peter Sartoris, Allgemeinmediziner in Trier. Foto: Privat

Folgen Sie mir auf der Reise zu unserem Superorgan der Leber. Kennen Sie den Zustand Ihrer Leber genau so gut wie die Inspektionstermine von Ihrem Auto?

Ob Ihre Leber reibungslos arbeiten kann? In ihrer Filter- und Entgiftungsfunktion. Die Leber als Hochleistungsfilter für alte Hormone, alte Blutkörperchen, Bakterien und defekte Zellen aus dem Blut. Auch Schadstoffe wie Ammoniak (aus dem Eiweißabbau), Alkohol, Pestizide, Weichmacher sowie Medikamente werden von ihr kontrolliert abgebaut beziehungsweise entsorgt. Außerdem ist sie ein Nährstoff-Jongleur. Speichert Nährstoffe – zum Beispiel Vitamine, Glucose (Zucker) – und setzt diese bei Bedarf wieder frei Die Leber ist auch Hormonfabrik, etwa für das Wachstumshormon Vitamin D. Sie produziert Gallenflüssigkeit – etwa einen Liter pro Tag – für die Fettverdauung. Sie baut das Cholesterin. Dieses wiederum ist Ausgangsstoff für wichtige Hormone, die Gallensäuren und Baustein der Zellmembranen. Sie stellt Gerinnungsfaktoren für die Blutgerinnung bereit.

Wir brauchen die Leber zudem für ein gut funktionierendes Immunsystem. Wie effizient sie ist wird an folgenden Zahlen klar. Pro Minute strömen 1,4 Liter Blut hindurch. Das macht pro Tag 2000 Liter Körpersaft, die von etwa 300 Milliarden Leberzellen gefiltert und entgiftet werden. Sie stellt also jeden Formel-1-Wagen in den Schatten.

Und nun wird es spannend! Wie gut ist Ihre Leber in Schuss? Wann war die letzte Inspektion. Die von Ihrem Auto kennen Sie. Haben Sie vielleicht auch eine Fettleber? Was ist überhaupt eine Fettleber?

Wer das weiß? Jede Gans. Die produzieren Gänsestopfleber. Dann wenn man sie mästet, also stopft. Ein übrigens schrecklicher Vorgang. Der Tiere leiden und es macht sie krank. Für mich ist das Tierquälerei und zu verurteilen.

Und was stopft man den Tieren in den Hals? Kohlenhydrate. Genau gesagt Maisbrei, unablässig, große Mengen. Und so entwickelt die Gans eine riesengroße Fettleber.

Kohlenhydrate produzieren nämlich eine Fettleber. Also Zuckermoleküle: Ursache Nummer eins für die menschliche Fettleber in Deutschland und den meisten Industrienationen ist die erhöhte Zufuhr von Kohlenhydraten. Und je höher die Zufuhr um so stärker die Fettleber. Weitere Ursachen sind Alkohol, Medikamente, Diabetes und einige seltene Erkrankungsbilder.

Die fortschreitende Leberverfettung (Stadium I - III) kann dann zur Leberzirrhose und im Verlauf in einigen Fällen auch zu Leberkrebs führen.

Kann aber eine Fettleber noch zurückgeführt werden, in ihren ursprünglichen Optimalzustand? Also gibt es eine Chance auf Filterreinigung und Entfettung? Die Antwort lautet – in den meisten Fällen Ja. Dies geschieht durch Stoffwechsel und Ernährungsumstellung sowie körperliches Training (moderat und fröhlich), metabolisch gesteuert.

Die Leber lässt sich damit innerhalb kurzer Zeit wieder auf normal eintunen. Medikamente sind dann überflüssig.