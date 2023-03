Aufreger auf Facebook Gab es eine sexuelle Belästigung im Zug am Wittlicher Bahnhof?

Gab es in der Regionalbahn zwischen Wittlich und Trier einen sexuellen Übergriff? Hat ein älterer Mann eine junge Frau gegen ihren Willen angefasst? Im sozialen Netzwerk Facebook machte vor wenigen Tagen eine Nachricht die Runde, in der die Mutter einer 18-jährigen Wittlicherin behauptet, ihre Tochter sei am Samstag, 11. März, gegen 14 Uhr am Wittlicher Bahnhof im Zug in Fahrtrichtung Trier von einem Mann „angesprochen, verbal belästigt und später im Zug gegen ihren Willen auch angefasst“ worden.