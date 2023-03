Ab 26. März Wechsel auf Sommerzeit 2023: Wann, wie und warum kommt die Zeitumstellung?

Auch Menschen in anderen Ländern müssen an der Uhr drehen - oder auch nicht, denn in einigen Staaten ist die Sommerzeit abgeschafft oder dauerhaft beibehalten worden. So wurde in Jordanien im Oktober 2022 das letzte Mal an den Uhren gedreht. Seitdem gilt dort keine Sommerzeit mehr. Mexiko hingegen kennt auch eine Unterscheidung zwischen Sommerzeit und Winterzeit, diese wird allerdings nicht landesweit verfolgt. Die meisten Regionen des Landes haben die Sommerzeit bereits abgeschafft. Lediglich die Region Tijuana stellt seine Uhren weiter regelmäßig um.