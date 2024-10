Immer gleicher Ablauf Fragen zur Zeitumstellung: Diese Eselsbrücken und Merksprüche können helfen

Bald ist es wieder an der Zeit, die Uhren umzustellen. Am 27. Oktober kommt der nächste Wechsel von Sommerzeit auf Winterzeit. Dann werden die Uhren ... ja, was passiert denn nun mit den Uhren? Werden sie vor oder zurück gestellt? Wer sich den Ablauf dauerhaft merken will, schafft es vielleicht mit einem der bewährten Merksätze.