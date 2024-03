Wechsel auf Sommerzeit 2024 Wann kommt die Zeitumstellung und wird vor- oder zurückgestellt?

Auch Menschen in anderen Ländern müssen an der Uhr drehen – oder auch nicht, denn in einigen Staaten ist die Sommerzeit abgeschafft oder dauerhaft beibehalten worden. So wurde in Jordanien im Oktober 2022 das letzte Mal an den Uhren gedreht. Seitdem gilt dort keine Sommerzeit mehr. Schon zwölf Jahre zuvor hatte sich Argentinien in Südamerika von der Sommerzeit verabschiedet – das benachbarte Chile (siehe unten) hält daran fest.