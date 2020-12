Telefonaktion : Was hilft, wenn alles zu viel ist?

Was hilft, wenn alles zu viel ist?

Trier Thema Stress: Heute TV-Telefonaktion von 17 bis 19 Uhr mit Expertinnen.

() Ängste, Sorgen, mehr Termine als Zeit, Leistungsdruck: Stress zu haben, kann krank machen. In Betrieben steigen Fehlzeiten aufgrund psychischer Beschwerden wie Depressionen, Angst- und Belastungsstörungen. Das haben Forscher im Auftrag der Techniker Krankenkasse herausgefunden. Auch, dass hohe Ansprüche an sich selbst viele Menschen unter Stress setzen.

Was sind erste Anzeichen, dass alles zu viel ist? Was macht uns Stress? Wie kann man entspannen und das Stresslevel wieder senken? Wo findet man Hilfe, wenn man allein nicht mehr weiterweiß? Wie kann man Muster, die immer wieder in die Überforderung führen, durchbrechen?