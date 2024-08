Schmeckt und geht fix Drei Rezepte für schnelle und einfache Kuchen zur Einschulung

Die Einschulung ist in vielen Familien ein kleines Fest und oft mit Kaffee und Kuchen verbunden. Aber was backen, wenn sowieso so viel zu erledigen ist? Hier gibt es drei simple Rezepte.

09.08.2024 , 18:04 Uhr

Ein Schokoladenkuchen schmeckt Groß und Klein (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa/minzgruen.com/Aileen Kapitza