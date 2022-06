Messerattacke : Täter verletzt mit Messer vier Menschen auf Hochschulgelände in Hamm

Täter verletzt mit Messer vier Menschen auf Hochschulgelände in Hamm

Hamm In einem Gebäude der Hochschule Hamm-Lippstadt hat ein Täter vier Menschen durch Messerstiche verletzt.

Bei einem Opfer seien die Verletzungen so gravierend, dass es mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden.