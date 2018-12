Wer folgt auf die scheidende CDU-Parteivorsitzende Angela Merkel? Darüber entscheiden 1001 Delegierte. Viele glauben, dass es am Freitag in Hamburg zu einem Duell kommen wird. Von Rolf Seydewitz

Einen Tag vor dem CDU-Parteitag in Hamburg wächst die Spannung, wer die Nachfolge der scheidenden Parteivorsitzenden Angela Merkel antreten wird. Am Freitagnachmittag haben 1001 Delegierte, darunter 89 Rheinland-Pfälzer, die Qual der Wahl. Die drei aussichtsreichsten Kandidaten, Ex-Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer, der ehemalige Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Gesundheitsminister Jens Spahn, haben in den zurückliegenden Wochen auf mehreren Regionalkonferenzen um Zustimmung bei den CDU-Mitgliedern geworben. Vor allem AKK, wie die Saarländerin Kramp-Karrenbauer (56) parteiintern genannt wird, und Friedrich Merz (63) hätten dabei punkten können, hieß es anschließend.

Aus der Region Trier sind auf dem Hamburger Parteitag 13 Delegierte dabei. Deren Herz schlägt mehrheitlich für Kramp-Karrenbauer, wie eine Umfrage unserer Zeitung ergab. Danach haben sich mit Christa Klaß (Bernkastel-Wittlich), Moritz Petry (Bitburg-Prüm) und Simone Thiel (Trier-Saarburg) drei Delegierte bereits für AKK entschieden. Alexander Licht und Peter Rauen (Bernkastel-Wittlich) stimmen für Friedrich Merz, vier weitere Delegierte schwanken noch zwischen beiden Kandidaten. Für Jens Spahn ist keiner der Befragten, vier wollen sich nicht öffentlich äußern.

Die Stimmung unter den regionalen Delegierten deckt sich mit den Ergebnissen von Mitgliederbefragungen, die drei regionale Kreisverbände gemacht haben, um einen Eindruck von der Stimmung an der Parteibasis zu bekommen. Danach hat AKK im Eifelkreis Bitburg-Prüm und der Stadt Trier die Nase knapp vorn, während eine kleine Mehrheit der Trier-Saarburger Christdemokraten lieber Friedrich Merz an der Parteispitze sähe. Es spricht vieles für eine knappe Entscheidung auf dem Hamburger Parteitag.

Der Bitburg-Prümer CDU-Vorsitzende Michael Billen glaubt, dass zwischen 15 und 20 Prozent der Delegierten auf dem Parteitag noch nicht genau wissen, ob sie Annegret Kramp-Karrenbauer oder Merz wählen sollen. „Die Tagesform entscheidet“, sagt Billen.

So gut wie sicher ist dagegen die Wiederwahl der in Hamburg erneut kandidierenden CDU-Vize-Chefin Julia Klöckner.

Ein Antrag und 13 Meinungen