Justiz : Mias Mörder tot in Gefängniszelle aufgefunden

Schifferstadt Am 27. Dezember 2017 erstach Abdul D. im rheinland-pfälzischen Kandel seine 15-jährige Ex-Freundin Mia. Jetzt wurde er tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden.

Der wegen Mordes an seiner Ex-Freundin Mia in Kandel verurteilte Abdul D. ist tot in seiner Zelle in der Jugendstrafanstalt Schifferstadt aufgefunden worden.