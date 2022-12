Kolumne Mietrechtstipp : Wann ist das Katzennetz verboten?

Foto: dpa-tmn/Franziska Gabbert

Wichtiger Tipp von Haus und Grund für Mieter: Will der Mieter am Balkon ein Katzennetz anbringen, so muss er diesbezüglich die Erlaubnis des Vermieters einholen.