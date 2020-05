Corona-Krise : „Wir dürfen uns wieder mehr zutrauen“

Die Gastro-Tristesse auf dem Trierer Viehmarkt in Zeiten von Corona soll bald vorbei sein. Foto: Roland Morgen

Trier/Mainz Ministerpräsidentin Dreyer kündigt neue Lockerungen an. Bis zum Sommer sollen alle Kinder und Jugendlichen wieder in ihre Klassen dürfen. Das ist längst nicht alles.

Die Menschen in der Region dürfen in der kommenden Woche in Trier wieder leckere Flieten in ihrem liebsten Gasthaus essen, an der Mosel einen Wein trinken und in der Eifel-Bar zum Bier greifen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) kündigte in Mainz an, dass die Gastronomie in Rheinland-Pfalz ab dem kommenden Mittwoch (13. Mai) wieder unter Auflagen öffnen darf – innen und außen.

„Wer zu viel lockert, riskiert gesundheitliche Risiken. Wer zu wenig lockert, riskiert schwere wirtschaftliche Schäden“, sagte Dreyer. Sie sei froh, der Tourismus-Branche helfen zu können, die in Rheinland-Pfalz unter erheblichem Druck stehe. Allerdings legt das Land den Restaurants, Bars und Kneipen strenge Regeln auf. Bedienen dürfen sie Gäste nur an Tischen, es braucht zwingend Reservierungen, Abstände von 1,50 Meter müssen wie die Kontaktsperren gewahrt werden, bei denen sich nun Angehörige aus zwei Haushalten treffen können.

Extra Region jubelt über erste Reservierungen (kaf/flor) Erfreut über die Lockerungen für Gastronomie und Hotels zeigte sich Jan Glockauer, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier. Er sprach von einem „existenziell wichtigen Signal“ für die regionale Wirtschaft und betonte: „Jetzt geht es darum, den Schutz der Gesundheit und das Überleben der Unternehmen weiter kreativ zu denken.“ „Fünf vor vier kamen die ersten Reservierungen“, sagt Stefanie Becker, die zusammen mit ihrem Bruder Florian Kucher das Landhotel mit Restaurant Darscheid (Vulkaneifel) führt. Bis 18.30 Uhr habe sie weitere acht Reservierungen entgegen nehmen können. Auf dieses Gästeverhalten komme es an, ob es so weiter geht, kann sie noch nicht sagen. Die 34-Jährige ist sich sicher: „Wir bekommen das hin“. Morgen setze sich die Familie zusammen, um einen Masterplan zu machen. Daniele Haas, die Chefin des Hotels zum Goldenen Stern in Prüm, hat schon ein Konzept für ihr Haus ausgearbeitet, das sie ab 18. Mai auch anwenden will. „Wir haben drei verschiedene Frühstücksräume und die Gäste können zu unterschiedlichen Zeiten zum Essen kommen“, sagt die Vorsitzende des örtlichen Gewerbevereins. Sie freut sich sehr, gibt aber auch zu bedenken: „Man muss überlegen, ob man dann auch überleben kann, wenn man alles wieder hochfährt.“ Denn 50 Prozent Gäste bedeuteten nicht unbedingt auch 50 Prozent Umsatz, sondern eher weniger. Gerade für kleinere Lokale werde es schwer, mit den Einschränkungen genug zu erwirtschaften.

Die exakte Verordnung wird erst am Freitag veröffentlicht. Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) erklärte aber, er könne sich nur eine Regelung vorstellen, die es den Gastronomen ermöglicht an Abenden auch zwei Belegungen an den Tischen zu haben. Ein Zapfenstreich um 18 Uhr – wie zu Beginn der Coronakrise – ist damit wohl kaum vereinbar. Aktuell ist ein Ladenschluss nach Exklusivinformationen unserer Zeitung auf 22 Uhr terminiert. Dehoga-Landeschef Gereon Haumann spekuliert auf längere Öffnungszeiten: „Ich würde anregen, noch einmal über die Zeit von 22 Uhr nachzudenken“, sagte er unserer Zeitung.

Auch Wohnmobilstellplätze und Dauercamping gibt das Land ab dem kommenden Mittwoch wieder frei, wenn Touristen die eigene Toilette und Dusche an Bord haben. Kosmetikläden und Nagelstudios dürfen Kunden dann ebenfalls wieder behandeln.

Hotels, Ferienhäuser und Ferienwohnungen im Land können wenige Tage später – ab dem 18. Mai – wieder ihre Pforten für Touristen öffnen. Ab dann kehren auch wieder mehr Schüler in die Schulen von Rheinland-Pfalz zurück. Den Anfang machen die höheren Berufsfachschulen. Am 25. Mai ziehen die dritten, fünften und sechsten Klassen nach. Wenn am 8. Juni auch die Klassenstufen eins, zwei, sieben, acht und neun auf die Schulbank zurückkehren, hat Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) eines ihrer zentralen Versprechen in der Coronakrise umgesetzt: „Wir wollen, dass alle Schülerinnen und Schüler vor den Ferien noch einmal in die Schule kommen“, hatte die sie zuletzt immer wieder betont. Das sei „im Klassenverband“ allerdings kaum denkbar, weil Abstandsregeln natürlich weiterhin verbindlich seien. Deshalb gilt das Wechselprinzip zwischen Präsenz- und Fernunterricht weiter.

Auch die Kitas bekommen ein Hygienekonzept und sollen mittelfristig wieder öffnen. „Mein Ziel ist es, allen Kinder vor der Sommerpause möglich zu machen, tage- oder stundenweise in die Kitas kommen zu können. Dazu stehen wir im engen Dialog mit den Trägern.“ Man erarbeite gemeinsam einen Leitplan, wisse allerdings, dass Abstandsregeln in Kitas praktisch nicht umsetzbar seien.

Eine große Frage bleibt dennoch bei der Bildung im Raum stehen: Kehrt nach den Sommerferien Normalität in den Schulen ein? Hubig ist derzeit auch Vorsitzende der Kultusministerkonferenz Deutschlands. Sie äußerte sich sehr zurückhaltend auf eine entsprechende Nachfrage der CDU-Abgeordneten Simone Huth-Haage im Bildungsausschuss des Mainzer Landtags: „Wir können noch nicht sagen, wie der Unterricht nach den Sommerferien aussieht.“ Sie legte sich aber fest: Sollten Abstandsregeln weiter gelten, „gäbe es aber eine Abwechslung zwischen Präsenz- und Fernunterricht.“ An entsprechenden Konzepten arbeiten alle Länder derzeit gemeinsam.

Dieses Wechselspiel ist aktuell in Rheinland-Pfalz bereits gelebte Praxis. Die Lerngruppen sind geteilt, werden für eine Woche in ihren Klassenräumen unterrichtet, bekommen Aufgaben mit nach Hause, die sie bearbeiten, während ihre Klassenkameraden die Schule besuchen. Aktuell werden rund ein Drittel der Schüler des Landes so unterrichtet.

Für ihr bisheriges Vorgehen erhielt Hubig sogar Lob aus ungewohnter politischer Richtung. Der bildungspolitische Sprecher der AfD, Joachim Paul, befürwortete die Abiturprüfungen, die trotz Pandemie stattfinden. Auch die Klassenarbeiten in den Oberstufenkursen fand bei ihm Zuspruch.

Auch bei den in der Region umstrittenen Grenzschließungen nach Luxemburg, die Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) bis zum 15. Mai verlängern will, bewegt sich angeblich etwas. Heute tage das Corona-Bundeskabinett dazu, sagte Malu Dreyer in Mainz. Das Land lockert auch den Breiten- und Freizeitsport. Abstandsregeln gelten auch dort, sagte die Ministerpräsidentin. Wettkampfsituationen seien tabu. In der kommenden Woche will das Land festlegen, ab wie vielen Besuchern ein Event eine Großveranstaltung ist, die bis zum 31. August verboten bleibt. Ein schweres Unterfangen, gestand die Triererin. Denn: Eine Open-Air-Veranstaltung mit 100 Zuschauern, die jeweils anderthalb Meter auseinandersitzen, sei unbedenklicher als 50 Zuschauer, „die eng aufeinander sitzen“.