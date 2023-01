Unternehmen : Trierer Peter Adrian als DIHK-Präsident bestätigt

Der Trierer Peter Adrian ist als Präsident an der DIHK-Spitze bestätigt worden. Die Konstituierende Sitzung der Vollversammlung hat damit den Rechtsformwechsel der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) vollendet. Was sich nun ändert.

Der Trierer Unternehmer Peter Adrian ist als Präsident an der DIHK-Spitze bestätigt worden. In der Konstituierenden Sitzung der Vollversammlung wurde nun der Rechtsformwechsel der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) von einem privatrechtlichen Verein in eine Körperschaft des öffentlichen Rechts abgeschlossen. Dazu sind die 79 deutschen Industrie- und Handelskammern (IHKs) am Dienstag in einer Vollversammlung zusammengekommen. In diesem formalen Akt wählten die 79 IHKs den Präsidenten der IHK Trier, Peter Adrian, zum ersten Präsidenten der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Der 65-Jährige war seit März 2021 bereits Präsident des vorherigen Vereins.