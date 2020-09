Trier : Mit Maske, Schal und Mantel im Unterricht?

Trier Auch im Winter soll in den Klassenräumen regelmäßig gelüftet werden. Die Kreisverwaltung Trier-Saarburg empfiehlt Schülern und Lehrern, sich entsprechend warm anzuziehen, damit sie während des Unterrichts nicht frieren.

Mobile Lüftungsgeräte scheinen dabei für das Ministerium kein Thema zu sein. Der Sprecher verweist auf Kosten von bis zu 3000 Euro pro Gerät. Ergänzt aber auch: „Gesundheit ist aber keine Kostenfrage, wenn der Nutzen solcher diskutierten Geräte eindeutig belegt wäre, wäre das in gemeinsamer Kraftanstrengung von Bund, Ländern und Kommunen auch zu stemmen.“ Doch genau diesen Nutzen zweifelt man offenbar an. „Schon jetzt gibt es erhebliche Zweifel am Sinn des Einsatzes solcher Geräte, die sich vor allem darauf begründen, dass die Geräte konstruktionsbedingt sogar kontraproduktiv sein könnten“, so der Ministeriumssprecher, der auf eine Studie des Umweltbundesamtes verweist. Darin heißt es, dass Lüftungsanlagen mit unzureichender Filterung „unter bestimmten Umständen“ eine Gefahrenquelle darstellen könnten. Dann nämlich, wenn sich eine oder mehrere infizierte Personen in einem Raum mit einer solchen Anlage aufhielten, könne es „über die Zeit zu einer Anreicherung von infektiösen Aerosolen in der Luft kommen“. Dieses Problem könne sich verstärken, wenn die Geräte nicht regelmäßig – „und das kann je nach Einsatz bedeuten: täglich“ – fachgerecht gewartet und gereinigt würden, heißt es aus dem Ministerium.