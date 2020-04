Schmuck : Es geht um unsere Kultur und um Herzblut

Weltbürgerin und -unternehmerin: Miranda Konstantinidou pendelt zwischen Deutschland, Luxemburg und den Philippinen. Foto: © Konplott/Miranda Konstantinidou. Foto: © Konplott/Miranda Konstantinidou

Trier/Cebu Die Pandemie und der globalisierte Markt: Fragen an Miranda Konstantinidou, Chefin des international tätigen Modeschmuck-Unternehmens Konplott, über die Auswirkungen der Krise.

Miranda Konstantinidou ist eng mit Trier verbunden. Hier studierte sie, fertigte ihren ersten Modeschmuck und gründete 1986 ihr Unternehmen Konplott. Heute ist Konplott international aufgestellt, beschäftigt viele Mitarbeiter – vor allem auf den Philippinen. Miranda Konstantinidou bleibt trotz Corona optimistisch und nutzt das Interview für einen Appell für die Zeit danach.

Wo sind Sie gerade und wie geht es Ihnen?

Zur Person Miranda Konstantinidou wurde in Thessaloniki (Griechenland) geboren, wuchs in Deutschland auf, studierte in Bologna und Trier Modegrafik und Modedesign und lebt heute auf Cebu (Philippinen). Schon als Studentin gründete sie (in Trier) 1986 das Designerlabel Konplott/Miranda Konstantinidou, das sie bis heute führt. Seit 2000 betreibt sie ihre eigene Manufaktur auf Cebu auf den Philippinen mit rund 1000 Angestellten.

Konstantinidou: Ich sitze an meinem Schreibtisch in Cebu auf den Philippinen, meiner Wahlheimat. Am 14. März bin ich mit dem letzten Flieger aus Deutschland hier angekommen und musste wie alle, die aus Europa hier angekommen sind, erst einmal für 14 Tage zu Hause in die Quarantäne. Das wurde täglich kontrolliert. Ich finde das auch absolut richtig.

Wie viele Menschen sind auf den Philippinen an Corona erkrankt und was wird für ihren Schutz getan? Gibt es noch ein öffentliches Leben?

Konstantinidou: Auch auf den Philippinen hat Corona das tägliche Leben lahm gelegt. Wir haben einen totalen Lockdown. Nur noch eine Person pro Familie darf das Haus verlassen und zum Beispiel einkaufen gehen. Die Straßen sind leer. Bei einer Bevölkerung von 100 Millionen Menschen wurden nur circa 2000 Einwohner positiv auf Corona getestet. Aber es gibt viel zu wenige Test-Kits. Daher ist die Unsicherheit sehr groß. In Cebu kommen auf eine Million Einwohner gerade einmal vier Beatmungsgeräte. Ich will mir gar nicht vorstellen, was passiert, wenn die Krankenzahlen steigen.

Wie wirken sich die internationale Situation und die Lage vor Ort auf die Arbeit in Ihrer Manufaktur in Cebu auf den Philippinen aus?

Konstantinidou: Alle Produktionen müssen bis 1. Mai schließen. Davon ist auch unsere Manufaktur betroffen. Alle Kolleginnen sind nun im unbezahlten Urlaub. Damit sie weiterhin Geld haben, zahlen wir einen Anteil des Weihnachtsgeldes schon im April aus. Zusätzlich bekommt jeder Mitarbeiter vom philippinischen Staat eine Unterstützung aus den Sozialkassen. Das ist dann wohl so ähnlich wie das Kurzarbeitergeld in Deutschland. Viele unserer Mitarbeiterinnen, es sind ja meist Frauen, sind nun zurück in ihre Heimatprovinz und warten darauf, dass es wieder losgeht.

Ein weiterer Hauptsitz Ihres Unternehmens ist Luxemburg. Wie viele Menschen beschäftigen Sie dort und wie wird derzeit gearbeitet?

Konstantinidou: In Luxemburg sind wir normalerweise 18 Leute. Zurzeit arbeiten wir aber nur noch in absoluter Notbesetzung. Man sagt ja, dass sich der wahre Charakter eines Teams in schwierigen Zeiten zeigt. Ich glaube, das ist wirklich so, und ich kann sagen ich bin sehr froh und dankbar dafür, in Deutschland, in Luxemburg und auf den Philippinen so ein Team zu haben. Wir stehen wie eine Familie zusammen. Gerade jetzt.

Circa 60 Konplott-Stores sind auf der gesamten Welt verteilt. Wie viele Läden außer den deutschen sind geschlossen?

Konstantinidou: Als erstes hat unser Shop in Meran schließen müssen. Dann die Läden in Luxemburg, kurz danach die in Deutschland. Die Läden in China und Russland haben glücklicherweise noch offen. Dass die Läden geschlossen haben, ist nicht nur für das Unternehmen, sondern auch für unsere Mitarbeiter eine große wirtschaftliche Bewährungsprobe. Im Einzelhandel wird ja auch nicht so viel verdient. Wenn dann bei Kurzarbeit 40 Prozent fehlen, dann tut das weh. Aber auch psychisch ist das anstrengend. Wir wollen nicht zu Hause sitzen, wir wollen arbeiten.

Welche Rolle spielt der Online-Handel gerade?

Konstantinidou: Wir haben uns blitzschnell etwas Neues überlegt und beispielsweise unsere Kollektionspremiere „Mix The Rocks“ letzte Woche live gestreamt. Unsere Kunden konnten von zu Hause aus live dabei sein. Das Video ist noch online. Wir haben ein unglaublich gutes Feedback bekommen. Wir spüren zurzeit sehr viel Unterstützung von unseren Kunden, und die brauchen wir jetzt auch. Viele Kunden rufen beispielsweise bei unseren Laden-Mitarbeitern an oder melden sich per WhatsApp. Auch wenn die Läden zu haben, wir sind da.

