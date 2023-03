Prozess Mord wegen eines Streits um ein Kuscheltier?

Warum wurde eine 57-jährige Triererin vor elf Jahren Opfer eines Gewaltverbrechens? Und warum wurde der auf dem Dachboden eines Mehrfamilienhauses in Trier-Nord versteckte Leichnam erst vier Jahre nach dem Tod der Frau entdeckt? Um diese Fragen geht es in einem Mordprozess am Trierer Landgericht, der am Dienstag begonnen hat.