Nach Attentat in Halle : Antisemitismusbeauftragter in Rheinland-Pfalz warnt vor wachsendem Judenhass

Foto: dpa/Bernd Wüstneck In ganz Deutschland und auch in unserer Region zeigt sich Entsetzen und Mitgefühl nach dem blutigen Attentat in Halle auf eine Synagoge.

Trier/Wittlich/Halle Der Wittlicher Dieter Burgard spricht von geschändeten Friedhöfen und wüsten Beschimpfungen. Synagogen im Land werden immer mehr zu Hochsicherheitsanlagen. Der Trierer Bischof nennt die Attacke in Halle "einen Angriff auf die ganze jüdische Gemeinschaft in Deutschland".

Der rheinland-pfälzische Antisemitismusbeauftragte Dieter Burgard sieht in dem rechtsradikalen Angriff auf eine Synagoge in Halle „eine Eskalation des Judenhasses in Deutschland“. Der Wittlicher sagt: „Ein solcher Exzess, der zu toten Menschen führt, kam in den letzten Jahren nicht vor.“ Burgard kündigt in Rheinland-Pfalz einen runden Tisch an, an dem er mit jüdischen Gemeinden, Sicherheitsbehörden und Ministerien über Konsequenzen aus dem Attentat in Sachsen-Anhalt sprechen will. „Gemessen an den Einwohnerzahlen haben wir in Rheinland-Pfalz weniger antisemitische Straftaten als in anderen Bundesländern, aber wir haben auch einen Beauftragten, der die Lage weiter verbessern soll."

Burgard spricht davon, dass ihm auch auf dem Land mehr Hass auf Juden zugetragen werde: „Es gibt Schändungen auf Friedhöfen, auf vielen Schulhöfen ist ,Jude’ ein Schimpfwort, auf Sportplätzen werden Fußballer und Trainer als ,Judensau’ bezeichnet“, sagt der Wittlicher. Sorge bereite ihm der Hass in sozialen Netzwerken, wo Burgard härtere Strafen für Hetzer und rigoroses Löschen von rassistischen Einträgen fordert.

Die Synagogen im Land seien schon deutlich besser gegen mögliche Angriffe gesichert worden – etwa mit Sicherheitszonen, bei denen Besucher vor dem Einlass erst kontrolliert werden. Eine Schleuse habe auch die Trierer Synagoge seit Anfang des Jahres, sagt Jeanne Bakal, Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in der Stadt. "Es ist furchtbar, dass so was nötig ist", findet Bakal. Sie schildert, dass in Trier am Tag der Tat in Halle weniger Menschen als gewöhnlich die Synagoge beim Versöhnungsfest Jom Kippur besucht hätten. „Wir waren schockiert, sprachlos, beunruhigt, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. In unserer Geschichte haben wir doch schon so viel mitgemacht“, sagt Bakal. In Trier, betont sie, habe sie aber noch keine Drohungen erlebt. "Viele Trierer haben als Reaktion vor unserer Synagoge sogar Blumen und Kerzen abgelegt", so Bakal. Auch in Trier bewachte die Polizei die Synagoge stärker als sonst. Das Landeskriminalamt (LKA) hat die Polizeipräsenz an den jüdischen Gemeinden erhöht.

Der Trierer Bischof Stephan Ackermann hat den jüdischen Kultusgemeinden in Trier, Koblenz und Saarbrücken Solidarität und Anteilnahme bekundet. Die Attacke sei „ein Angriff auf die ganze jüdische Gemeinschaft in Deutschland“ schreibt Ackermann in einem Brief. Er werde jetzt und in Zukunft antisemitischen und menschenfeindlichen Äußerungen und Aktionen entgegentreten: „Solche Machenschaften dürfen in unserer Gesellschaft keinen Platz haben“, sagte Ackermann.