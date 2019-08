Umwelt : Die Umwelt ist keine Müllhalde

Eine Kehrmaschine beseitigt Müll auf einer Straße am Brandenburger Tor. Hersteller von Wegwerfartikeln wie Zigaretten oder Kaffeebecher sollen in Zukunft die Kosten fürs Sauberhalten von Straßen und Parks mittragen. . Foto: dpa/Paul Zinken

Berlin Nach den Plastiktüten geht die Umweltministerin nun das Thema Kippen und Kaffeebecher an.

Im Hof des Berliner Umweltministeriums war am Montag eine Schubkarre der Stadtreinigung aufgebaut, dazu eine Lade Kehricht aus der Schicht vom Morgen – optische Untermalung für eine Entscheidung der Ministerin. Svenja Schulze (SPD) will die Hersteller von Plastikbechern, Zigaretten und Fast-Food-Verpackungen ab 2021 an den Kosten der Müllsammlung und -entsorgung beteiligen.

Es geht um das, was wild in Parks und auf Straßen weggeworfen wird, aber auch um den Inhalt von öffentlichen Papierkörben und Gullis. Das ist nämlich immer öfter Plastikabfall und Verpackungsmaterial.

Moschee-Angriff in Norwegen: Terrorverdächtiger in U-Haft

Wohl rechtsextremes Motiv : Moschee-Angriff in Norwegen: Terrorverdächtiger in U-Haft

Wie hoch die Umlage sein wird, ist offen. Der VKU startet zunächst eine groß angelegte Studie, um zu ermitteln, welche Art von Müll gesammelt wird und wie hoch der Einweganteil ist. Die Studie soll ein Jahr laufen, um alle Jahreszeiten zu erfassen, und in allen Landesteilen repräsentativ durchgeführt werden. In Städten, an Überlandstraßen und an Stränden. Erst danach will die Ministerin über die Höhe entscheiden. Offen ist auch, wie weit die Firmen die Kosten auf die Kunden abwälzen werden. Schulze äußerte freilich die Hoffnung, dass der Wettbewerbsdruck dazu führen werde, dass die Unternehmen auf umweltverträglichere Ersatzprodukte und Lösungen setzten.