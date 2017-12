später lesen G20-Krawalle Nach Krawallen bei G20: Bundesweite Razzien FOTO: Markus Scholz / dpa FOTO: Markus Scholz / dpa Teilen

Fünf Monate nach den Krawallen beim G20-Gipfel in Hamburg durchsucht die Sonderkommission „Schwarzer Block“ Wohnungen in acht Bundesländern, darunter auch in Rheinland-Pfalz.