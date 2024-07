Giftiger Schrott Nervengift und Chemikalien in Kleidung von Shein – Hohe Gefahr für Schwangere und Babys

Am gefährlichsten sei dabei laut ÖKO-TEST die getestete Babykleidung. In einem Mädchenkleid mit Einhornmuster wurde toxisches Antimon nachgewiesen. Giftige Antimon-Rückstände können über den Schweiß in die Haut und dadurch ins Blut gelangen, wo sie besonders bei Kleinkindern großen Schaden anrichten können. In einem anderen Kinderanzug wurde im Test Dimethylformamid nachgewiesen, welches in der EU als fruchtbarkeitsschädigend eingestuft ist.