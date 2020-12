Wohnen : Wohneigentum: Neue Regeln, alter Ärger

Trier Streit ums Gemeinschafts-eigentum, Blockade von Sanierungen: Nach fast 70 Jahren gelten nun erstmals neue Regeln für Wohnungseigentümer. Das reformierte Wohnungseigentums-gesetz (WEG) ist nun seit 1. Dezember in Kraft: die wichtigsten Änderungen.

Wohnungseigentümer: „Eine Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) entsteht jetzt schon mit der Anlegung der Wohnungsgrundbücher, also bevor der erste Eigentümer gekauft hat“, sagt Glandien. „Die lästige Frage, ob bereits vor Errichtung eine WEG besteht, ist damit erledigt.“ Jahrelange Rechtsstreitigkeiten würden hinfällig. Das Wohnungseigentum teilt sich in Sonder- und in Gemeinschaftseigentum auf. So gehören in einer Wohnung dem Eigentümer Tapeten, Badewanne und nicht tragende Wände. Fenster, Außentüren und Heizung etwa zählen zum Gemeinschaftseigentum. Wichtige Änderung nun: Terrassen, Gartenflächen oder Stellplätze können zum Sondereigentum werden. Heißt: Wer einen Gartenanteil hat, darf den nun so gestalten, wie er will.