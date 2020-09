Gesellschaft : Bordelle in Rheinland-Pfalz dürfen wieder öffnen

In Hamburg möglich: Eine Prostituierte mit Mund-Nasen-Maske sitzt mit einem Mann, der ebenfalls einen solchen Schutz trägt, in einem Bordell auf dem Bett. Foto: picture alliance/dpa/Markus Scholz

Mainz/Trier Freudenhäuser, deren Betrieb bislang im Zusammenhang mit Corona verboten war, dürfen wieder öffnen. Aber nur unter strengen Auflagen.

(woc/dpa) „Zu einer möglichen Änderungsverordnung, die das Prostitutionsgewerbe betrifft, werden aktuell Gespräche geführt“, hatte Stephanie Schneider, Pressesprecherin des Mainzer Gesundheitsministeriums auf eine entsprechende Anfrage des Trierischen Volksfreunds vor einigen Tagen erklärt.

Am Mittwochvormittag twitterte Sven Teuber, SPD-Landtagsabgeordneter aus Trier, dass er zum Thema Bordellöffnungen in den vergangenen Wochen einige Gespräche in Mainz geführt habe, um eine Öffnungserlaubnis für Bordelle zu erreichen. Alle Branchen hätten mittlerweile wieder ihre – wenn auch kleinen – Nischen bekommen, um trotz Corona ihrer Arbeit nachzugehen. „Nur bei der Prostitution tun wir uns immer noch schwer und zwingen damit noch mehr Frauen in die Illegalität, obwohl wir sie schützen sollten“, schrieb Teuber.

Dann kam gestern die Bestätigung: Ab Donnerstag dürfen Bordelle oder andere Rotlichtbetriebe in Rheinland-Pfalz unter Auflagen wieder aufmachen. Das sieht eine Änderungsverordnung zur elften Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes vor, wie das Gesundheitsministerium in Mainz am Mittwoch mitteilte. Demnach ist der Betrieb von Prostitutionsstätten unter Einhaltung der allgemeinen Schutzmaßnahmen zulässig, soweit an angebotenen sexuellen Dienstleistungen nicht mehr als zwei Personen beteiligt sind. Geschlossen bleiben müssen dem Ministerium zufolge indes Räume, die für den Aufenthalt von mehr als zwei Menschen vorgesehen sind und die der „Anbahnung sexueller Dienstleistungen dienen“ — etwa Barräume. Termine müssen vorher telefonisch oder digital vereinbart werden, die Betreiber müssen ein individuelles Hygienekonzept vorweisen können und ein Hygienekonzept des Landes für sexuelle Dienstleistungen berücksichtigen. Letzteres sieht nach Angaben des Frauenministeriums in Mainz zum Beispiel eine Maskenpflicht während des Aufenthalts in den Prostitutionsstätten vor. Konzepte für Partys sind nicht erlaubt, und für eine mögliche Kontaktverfolgung muss laut Ministerium ein geeignetes Ausweisdokument vorgezeigt werden.