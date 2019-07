Megaprojekt abgeschlossen : Ein Weingut, das  europaweit Maßstäbe setzt

Wiltingen Es ist das Leuchtturmprojekt für eine Region: Roman Niewodniczanski hat in Wiltingen eine einzigartige Manufaktur gebaut. Der TV durfte sich umschauen, bevor der Winzer seine Türen am Sonntag, 7. Juli, für Besucher öffnet.

Prominenten Zuwachs bekamen die Saar-Winzer auch 2010: Damals hat Moderator Günther Jauch das Weingut Othegraven in Kanzem übernommen. Nicht zu unterschätzen sind auch die jungen Winzer: zum Beispiel Stefan Müller (Konz-Krettnach) und die Brüder Michael und Stephan Weber (Wiltingen) sind 2018 zum Beispiel zu den Entdeckungen des Jahres in den Fachmagazinen Gault Millau (Müller) und Vinum Weinguide (Weber Brüder) gekürt worden. Weingüter wie Von Hövel in Konz-Oberemmel, Reverchon in Konz-Filzen oder Forstmeister Geltz-Zilliken in Saarburg räumen ebenfalls immer wieder Preise ab. Schloss Saarstein und Peter Lauer in Ayl gehören auch noch zur Saar-Spitze. Neue interessante Betriebe sind auch Cantzheim (Kanzem) und Würtzberg (Serrig).

Die Manufaktur Van Volxem Zu klein waren die Produktionsgebäude des wachsenden Weingutes mitten in Wiltingen geworden – zu eng die Zufahrtswege für die schweren Maschinen (der TV berichtete). So entstanden ab Januar 2016 auf dem Wiltinger Schlossberg auf mehr als 6800 Quadratmetern zwei unterirdisch miteinander verbundene Gebäude, vier Keller, Streuobstwiesen, ein Teich, Hecken und Schieferbeete. Vorteil des Geländes: Die vorhandenen Kellerräume der ehemaligen Kellerei Schmitt Söhne konnten eingebunden werden. Die Exklusivität des offensichtlichen Millionen-Projektes bleibt indes unübersehbar. Alles sei langfristig finanziert, sagt Niewodniczanski, der sich, was das Finanzvolumen angeht, nicht in die Karten blicken lässt. Als Mitglied der Familie Niewodniczanski, der mit der Bitburger Braugruppe eine der größten Biermarken Deutschlands gehört, habe er das Privileg und die Sicherheiten, eine solche Finanzierung zu bekommen, sagt er. Geld aus der Braugruppe sei aber nicht in das Weingut geflossen.

Genuss im Turm Schon von weitem zu sehen thront ein zweigeschossiger Turm auf dem Schlossberg. Nicht ohne Grund: Das Gebäude steht in der geografischen Mitte des Saarweinbaus, der sich auf 27 Kilometern zwischen Serrig und Konz erstreckt. Im Obergeschoss liegt Besuchern der naturbelassene Nebenarm der Saar zu Füßen. Drei Panoramascheiben lassen Licht, aber keine Hitze durch. Die mittlere, die größte eingebaute Scheibe in Rheinland-Pfalz mit Dreifachverglasung, Sonnen- und Vogelschutzglas, misst 8,50 Meter in der Länge und ist 2,50 Meter hoch. „Das war ein schwer zu lösendes Problem“, erinnert sich Axel Roth. „Die Firma kam mit zwei Scheiben an, falls eine kaputt gehen sollte.“ Besucher, die sich künftig in dem großzügigen Verkostungsraum in italienischem Design zu Veranstaltungen treffen, werden ihm dankbar sein. Denn die Aussicht ist bestechend schön. Auf der gegenüberliegenden Seite des Tals erkennt man vage den Bismarckturm, erbaut 1893 als Bestandteil der Weinbaudomäne Ockfen. Eine Zeit, an die Roman Niewodniczanski immer wieder gerne erinnert, erlebte doch der Saarwein um 1900 seine Blütezeit. An dieses Niveau will der ehrgeizige Weingutsbesitzer anknüpfen. „Ab Frühjahr 2020 werden wir hier Events veranstalten: Genuss im Turm, Wein und Musik. Internationale Winzer und Kollegen aus der Region werden ihre Weine präsentieren. Köche werden zu Gast sein“, erklärt Niewodniczanski. Die Vinothek im Erdgeschoss ist an Werktagen durchgehend geöffnet. „Jeder soll sich hier wohlfühlen und ein gutes Glas Wein trinken können. Ich will keine Hemmschwelle.“ Er wolle zum Beispiel auch Radtouristen ansprechen, die auf dem Saar-Radweg unterwegs seien.

Nachhaltigkeit und Ökologie Niewodniczanski, der früher aus seiner Sicht nur als Erbe der Eifeler Bierbrauer dargestellt wurde, der den Wein entdeckt habe, hat ein Generationenprojekt gebaut. Das betont er stets. Daher war es für ihn keine Frage, nachhaltig zu bauen. Wärme erzeugt er mit einer Hackschnitzelheizung, Strom mit einer Photovoltaikanlage auf dem Hauptdach.